رئيسة وزراء فنلندا تخترق القواعد وتسهر في ملهى

وكالات / سما /

نشرت إحدى المجلات صورا لرئيسة وزراء فنلندا سانا مارين (36 عاما) في ملهى ليلي في هلسنكي مساء السبت حتى الصباح، بعد ساعات من إعلان إصابة وزيرة خارجيتها بيكا هافيستو، بفيروس كورونا.

واعتذرت "مارين على استمرارها في الرقص بأحد الملاهي الليلية حتى ساعات الصباح الأولى، على الرغم من معرفتها بأنها خالطت مصابا بكورونا قبل ارتياد الملهى".

وكتبت مارين في حسابها على "فيسبوك": "خرجت أنا وزوجي لتناول الطعام والتسوق في المدينة، والتقينا بأصدقائنا وأمضينا أيضا بعض الوقت في الاستمتاع بالمساء والحياة الليلية"، مسوغة ذلك بأن أحد المسؤولين أخبرها بأن قيود كورونا لا تتطلب منها العزل الصحي، على الرغم من أنها كانت على اتصال بشخص مصاب.

وأضافت: "كان يجب أن يكون حكمي أفضل وأن أراجع التوجيهات التي أعطيت لي.. أنا آسفة جدا".