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حماس تضع محدداتها النهائية لإتمام صفقة تبادل مع إسرائيل ولابيد يصل القاهرة

الخميس 09 ديسمبر 2021 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تضع محدداتها النهائية لإتمام صفقة تبادل مع إسرائيل ولابيد يصل القاهرة



القدس المحتلة / سما /

وضعت حركة حماس محددات نهائية لإتمام أي صفقة تبادل محتملة مع إسرائيل.

 وذكرت  قناة "كان" العبرية،  إن حماس تشترط إطلاق سراح النساء، والأطفال، والمرضى، وكبار السن، والذين مضى عليهم أكثر من ثلاثين سنة في السجن، بالإضافة الى الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع، وكذلك الأسرى المعاد اعتقالهم بعد أن أفرِج عنهم في صفقة شاليط.
 
ووصل وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد القاهرة، اليوم الخميس، واستقبله رئيس قسم المراسيم في الخارجية المصرية،وسيلتقي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ثم مع وزير الخارجية ‎سامح شكري.

وسيناقش لابيد مع المصريين جهود التهدئة في قطاع غزة وإمكانيات تطويره اقتصاديا. 
 
وأفيد أن مدير المخابرات المصرية العامة اللواء عباس كامل سيزور "اسرائيل" مرة أخرى نهاية الشهر الجاري لمتابعة الاتصالات بصدد صفقة التبادل مع حمــــاس.

 وزير الخارجية يائير لابيد وصل إلى ‎القاهرة،

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