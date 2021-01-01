نادي جبل المكبر يجتمع بالوزير قطامي ويبحث افاق التعاون

رام الله / سما /

اجتمع مجلس ادارة نادي جبل المكبر المقدسي بمستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والاسلامية الوزير ناصر قطامي بمكتبه برام الله .



وضم وفد نادي جبل المكبر رئيس النادي مراد علان وامين السر عبدالله السرخي وعضو مجلس الادارة الاعلامي تامر عبيدات وصديق النادي رجل الاعمال اسامة صلاح

ورحب الوزير قطامي بوفد نادي جبل المكبر، معربا عن اعتزازه بهذه الزيارة من قبل احد اهم وابرز الاندية المقدسية والفلسطينية، مؤكدا على دور نادي جبل المكبر في رعاية الشباب والنهوض بواقعهم الصعب الذي يعيشونه في القدس.

وقدم رئيس النادي مراد علان شرحا واسعا عن نادي جبل المكبر وانجازاته في الاونة الاخيرة وموقعه في المركز الثاني بجدول دوري المحترفين ، كما تطرق علان لمقومات النادي من ملعب ومقر وفرق شبابيه واكاديمية لكره القدم.

واتفق الطرفان على التواصل من اجل تقديم مشاريع تنمية في النادي ضمن المشاريع التي تقدمها الصناديق العربية والاسلامية والتي تسعى لتوفير الخدمات وتوسيع رقعتها بالتحديد في مدينة القدس.

وفي نهاية الاجتماع كرم نادي جبل المكبر الوزير قطامي على مواقفه الداعمة للمؤسسات الفلسطينية والمقدسية.