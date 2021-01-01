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دورتموند يعلن الخبر المنتظر بخصوص هالاند

الخميس 09 ديسمبر 2021 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دورتموند يعلن الخبر المنتظر بخصوص هالاند



وكالات / سما /

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني عن الخبر المنتظر بخصوص مستقبل مهاجمه النرويجي إيرلينج هالاند، في الفترة المقبلة، حيث أكد فريق ملعب سيجنال إيدونا بارك على وجود شرط جزائي في عقد اللاعب سيفعل بدايةً من شهر مارس المقبل.

تأكيد دورتموند جاء عن طريق هانز يواكيم فاتسكه، المدير التنفيذي للنادي، حيث أوضح في تصريحات صحفية أن من يريد ضم هالاند سيتعين عليه دفع الشرط الجزائي الذي سيبلغ 75 مليون يورو في التاريخ المذكور.

وباتت أيام هالاند في دورتموند معدودة بعدما قرر اللاعب عدم التوقيع على عقد جديد، وبدأ يدرس العروض للمغادرة مع وكيل أعماله مينو رايولا ووالده، بحثاً عن خوض تحدياً جديداً في مشواره الكروي.

وقال فاتسكه في تصريحات صحفية معلناً لأول مرة وجود شرطاً جزائياً في عقد هالاند “أعتقد أننا سنتفاوض في الأسابيع القليلة المقبلة، لسنا وحدنا في ذلك، نعتمد أيضاً على الإشارات التي تأتي من هالاند ووكيل أعماله، لا يوجد أي ضغط للتفاوض لتجديد العقد”.

وأضاف مفيداً “هناك شرط جزائي، سنعرف إن كان سيُكسر في مارس أو أبريل المقبلين”.

ويتواجد السفاح النرويجي في مفكرة بحث ريال مدريد، مانشستر يونايتد، تشيلسي، وباريس سان جيرمان الفرنسي للحصول على توقيعه في الميركاتو.

#بوروسيا دورتموند #هالاند #إيرلينج هالاند

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