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شاكيد: نعمل على مدّ الكهرباء والماء لبؤر استيطانية بالضفة

الخميس 09 ديسمبر 2021 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاكيد: نعمل على مدّ الكهرباء والماء لبؤر استيطانية بالضفة



القدس المحتلة / سما /

 قالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إيليت شاكيد، صباح اليوم الخميس، إنها تعمل على تنظيم البنية التحتية للمياه والكهرباء الخاصة بالبؤر الاستيطانية المعزولة في الضفة الغربية.

وأضافت شاكيد في مقابلة مع إذاعة كان العبرية، أن من الممكن ربط تلك البؤر بالكهرباء بأمر من وزير الجيش، ونحن نعمل على ذلك ونأمل أن يحدث ذلك خلال أشهر قليلة.

وأقدم عشرات آلاف الإسرائيليين منذ أيام على إطفاء إنارة منازلهم لمدة دقيقتين بسبب مشروع قانون يتعلق بتوفير الكهرباء لـ 70 ألف منزل بنيت بدون تصريح، لفلسطينيي الداخل، حيث شارك أعضاء كنيست وشخصيات عامة بتلك الحملة للضغط على الحكومة الإسرائيلية ودعوتها بإمداد الكهرباء للبؤر الاستيطانية.

القدس

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