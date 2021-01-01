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انتهاء مرحلة الدعاية الانتخابية منتصف الليلة المقبلة

الخميس 09 ديسمبر 2021 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انتهاء مرحلة الدعاية الانتخابية منتصف الليلة المقبلة



رام الله / سما /

 قالت لجنة الانتخابات المركزية إن المدة القانونية للدعاية الانتخابية في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية، تنتهي مساء اليوم الخميس.

وأوضحت اللجنة في بيان، بأنه يُمنع على القوائم ومرشحيها ممارسة الدعاية اعتبارًا من الساعة 12 من فجر يوم الجمعة، أي قبل بدء الاقتراع بـ 24 ساعة، طبقًا لقانون الانتخابات والجدول الزمني المعلن مسبقًا.

ودعت اللجنة كافة القوائم والمرشحين ووسائل الإعلام والصحفيين والمواطنين إلى الامتناع عن نشر أي مادة دعائية تخص الانتخابات بعد هذا الموعد، لأن ذلك يعتبر مخالفًا لأحكام الدعاية الانتخابية وقانون الانتخابات، ويعرِّض ممارسه للمساءلة القانونية، مشددة على منع الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها في يوم الاقتراع.

ويجري الاقتراع للانتخابات المحلية 2021 “المرحلة الأولى” يوم السبت القادم، في 154 هيئة محلية بالضفة الغربية، حيث ستفتح مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة السابعة صباحًا ولغاية السابعة مساءً لتمكين الناخبين والذين يقدر عددهم بما يزيد عن 405 آلاف ناخب وناخبة من الإدلاء بأصواتهم.

وأشارت اللجنة إلى أنه بالإمكان الاطلاع على الكشف النهائي بأسماء القوائم والمرشحين وبرامجهم الانتخابية من خلال موقع اللجنة الإلكتروني (www.elections.ps).

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