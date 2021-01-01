مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر مقدسية، أن المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى رغم الأجواء الماطرة وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

ويتعمد المستوطنون المقتحمون أداء طقوسهم التلمودية في منتصف السور الشرقي، وذلك في بقعة مقابلة لقبة الصخرة مباشرة.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية (71) اعتداء للمستوطنين خلال شهر نوفمبر الماضي.

وبحسب التقرير، فقد بلغ عدد المقتحمين منهم للمسجد الأقصى (2365) مستوطنا، فيما بلغ عدد حالات الإبعاد عن أماكن السكن وعن المسجد الأقصى (6) مواطنين.

في سياق متصل، أطلق نشطاء فلسطينيون دعوات لأداء صلاة الفجر يوم غد الجمعة في المسجد الأقصى.

وحث النشطاء الجمهور الفلسطيني إلى المشاركة الجماعية في أداء صلاة الفجر غدا تحت عنوان "فجر تجديد العهد".

وغرّد النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت وسمي #المسجدالأقصىالمبارك و #الفجر_العظيم.

وتشهدت مدن وبلدات الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948م شد رحال الفلسطينيين إلى باحات الأقصى، ضمن حملات تنطلق تحت "نداء الفجر العظيم".

ويأتي "نداء الفجر العظيم" تأكيدا على الترابط الروحي بين الفلسطينيين والمسجد الأقصى ولإيصال رسالة للاحتلال برفض مخططات التهويد والضم.

وكان عدد من النشطاء أطلقوا في الأشهر الماضية دعوات الفجر العظيم، للصلاة والرباط في المسجد الأقصى مع تصاعد استهداف الاحتلال لمدينة القدس.

يذكر أن حملة "الفجر العظيم" انطلقت مطلع العام الماضي من المسجد الإبراهيمي في الخليل لينضم إليها المسجد الأقصى ومساجد كثيرة في الضفة وغزة وعدة دول في العالم العربي والإسلامي.