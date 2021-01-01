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المالية بغزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

الخميس 09 ديسمبر 2021 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المالية بغزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس



غزة / سما /

نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الخميس، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الأربعاء.

وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة: 

إحصائية عمل المعابر ليوم أمس الأربعاء وهي على النحو التالي:

معبر كرم أبو سالم التجاري

التعامل مع (338) شاحنة

استيراد عدد 287 شاحنة

تصدير عدد 44 شاحنة، 7 شاحنات فارغة
  
معبر رفح التجاري:

لم يعمل يوم أمس
 
كميات البترول الواردة:

ادخال 12 شاحنات سولار لمحطة توليد الكهرباء
 
معبر رفح البري:

متابعة مغادرة 499 مسافر.

اتمام اجراءات جمركية ل361 مسافر وصلوا من الجانب المصري.وزارة المالية بغزة تنشر إحصائية عمل المعابر ليوم أمس الأربعاء وهي على النحو التالي:

معبر كرم أبو سالم التجاري

التعامل مع (338) شاحنة

استيراد عدد 287 شاحنة

تصدير عدد 44 شاحنة، 7 شاحنات فارغة
  
معبر رفح التجاري:

لم يعمل يوم أمس
 
كميات البترول الواردة:

ادخال 12 شاحنات سولار لمحطة توليد الكهرباء
 
معبر رفح البري: 

متابعة مغادرة 499 مسافر.

اتمام اجراءات جمركية ل361 مسافر وصلوا من الجانب المصري.ش

#مالية غزة #المعابر #غزة

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