المالية بغزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الخميس، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الأربعاء.
وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:
إحصائية عمل المعابر ليوم أمس الأربعاء وهي على النحو التالي:
معبر كرم أبو سالم التجاري
التعامل مع (338) شاحنة
استيراد عدد 287 شاحنة
تصدير عدد 44 شاحنة، 7 شاحنات فارغة
معبر رفح التجاري:
لم يعمل يوم أمس
كميات البترول الواردة:
ادخال 12 شاحنات سولار لمحطة توليد الكهرباء
معبر رفح البري:
متابعة مغادرة 499 مسافر.
اتمام اجراءات جمركية ل361 مسافر وصلوا من الجانب المصري.وزارة المالية بغزة تنشر إحصائية عمل المعابر ليوم أمس الأربعاء وهي على النحو التالي:
معبر كرم أبو سالم التجاري
التعامل مع (338) شاحنة
استيراد عدد 287 شاحنة
تصدير عدد 44 شاحنة، 7 شاحنات فارغة
معبر رفح التجاري:
لم يعمل يوم أمس
كميات البترول الواردة:
ادخال 12 شاحنات سولار لمحطة توليد الكهرباء
معبر رفح البري:
متابعة مغادرة 499 مسافر.
اتمام اجراءات جمركية ل361 مسافر وصلوا من الجانب المصري.ش