كاتب إسرائيلي "يستهزئ"و ينتقد احتفال الجيش بإنجاز جدار غزة

القدس المحتلة / سما /

انتقد الكاتب الإسرائيلي إيتامار فليشمان احتفال الجيش الإسرائيلي أمس بما أسماه إنجاز بناء العائق التحت أرضي على امتداد حدود قطاع غزة.



وقال الكاتب في قال له نشرته صحيفة إسرائيل اليوم العبرية، "لا اعتراض على الاحتفال بهذا الإنجاز التكنولوجي، لكن منذ متى كان مفهوم النصر هو الدفاع بالأسوار والتحصينات بدلا من عبورها لضرب العدو؟.



وأضاف الكاتب، ما هو واضح حقيقة أنه في عام 2021 يجلس المسؤولون عن أمن الدولة اليهودية وينتظرون متى سيضربهم العدو، بدلاً من إجبار العدو على الارتعاش خوفا من احتمال قيامنا بضربهم أولاً.



واستهزأ الكاتب الإسرائيلي بقيادة الجيش قائلاً: "المفارقة الكبرى في هذه الرواية أنه بالتوازي مع مراسم الاحتفال عند حدود غزة، جلس قادة حمـاس في مكاتبهم بارتياح واحتسوا بعض الشاي الساخن واستمروا في التخطيط لطرق جديدة لإلحاق الأذى بإسرائيل ومواطنيها، ويستمرون في تسليح وتجهيز أنفسهم دون عوائق تقريبًا، يحتكرون قرار متى وكيف سنبدأ العملية القادمة".



يذكر أن الجيش الإسرائيلي احتفل مساء أمس على حدود غزة، بإنجازه بناء الجدار التحت أرضي على امتداد حدود القطاع، والذي استمر بنائه ثلاثة أعوام ونصف، بهدف منع تسلل المقاومين الفلسطينيين إلى إسرائيل.