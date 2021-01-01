قناة عبرية : عشرات الطائرات ستنفذ مناورة تحاكي ضرب إيران

القدس المحتلة / سما /

كشفت قناة كان العبرية الليلة الماضية عن استعدادات الجيش الإسرائيلي لتنفيذ أكبر مناورة لقواته الجوية تحاكي هجوماً محتملاً على إيران.



ووفقاً للقناة العبرية، في غضون ستة أشهر تقريبًا ، ستقلع عشرات الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي غربًا فوق البحر الأبيض المتوسط، إلى مسافة تحاكي هجومًا على إيران، ستكون واحدة من أعظم التدريبات التي يجريها الجيش بشكل علني.

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وأوضحت القناة أن سلاح الجو يستعد حاليا لمناورات واسعة ومكثفة في الربيع القادم سيتم خلالها تدريب عشرات الطائرات المقاتلة من طراز F15 و F16 و F35 وطائرات الاستخبارات "ناخشون" على مهاجمة إيران من خلال الطيران لمسافة تزيد عن ألف كيلومتر.



وأضافت، أن المناورات الكبيرة ستجري فوق البحر الأبيض المتوسط ​​وستقوم طائرات سلاح الجو بطلعات جوية تحاكي هجومًا ضد إيران، ستكون المناورات متاحة للمتابعة، وسيكون ذلك ضمن الرسائل التي ترسلها إسرائيل إلى العالم وإلى إيران.