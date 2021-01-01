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قناة عبرية : عشرات الطائرات ستنفذ مناورة تحاكي ضرب إيران

الخميس 09 ديسمبر 2021 09:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية : عشرات الطائرات ستنفذ مناورة تحاكي ضرب إيران



القدس المحتلة / سما /

كشفت قناة كان العبرية الليلة الماضية عن استعدادات الجيش الإسرائيلي لتنفيذ أكبر مناورة لقواته الجوية تحاكي هجوماً محتملاً على إيران.

 
ووفقاً للقناة العبرية، في غضون ستة أشهر تقريبًا ، ستقلع عشرات الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي غربًا فوق البحر الأبيض المتوسط، إلى مسافة تحاكي هجومًا على إيران، ستكون واحدة من أعظم التدريبات التي يجريها الجيش بشكل علني. 

وأوضحت القناة أن سلاح الجو يستعد حاليا لمناورات واسعة ومكثفة في الربيع القادم سيتم خلالها تدريب عشرات الطائرات المقاتلة من طراز F15 و F16 و F35 وطائرات الاستخبارات "ناخشون" على مهاجمة إيران من خلال الطيران لمسافة تزيد عن ألف كيلومتر.
 
وأضافت، أن المناورات الكبيرة ستجري فوق البحر الأبيض المتوسط ​​وستقوم طائرات سلاح الجو بطلعات جوية تحاكي هجومًا ضد إيران، ستكون المناورات متاحة للمتابعة، وسيكون ذلك ضمن الرسائل التي ترسلها إسرائيل إلى العالم وإلى إيران.

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