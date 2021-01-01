أبرز عناوين الصحف الاسرائيلية

رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية.

"يديعوت أحرونوت":

- "سكين بالظهر" العمليات الفردية في القدس، ابنة 14 عاما طعنت إسرائيلية وتم اعتقالها

- في القدس الشرقية: الشبان يفتخرون بمنفذي العمليات في المدينة

- تغييرات في الخدمة العسكرية في إسرائيل

- مستشفى الناصرة لا يستطيع تشغيل 12 سريرا للعلاج المكثف لأن وزارة الصحة لم ترخصها ولم تمولها

- بين فيينا وواشنطن: إسرائيل تزيد الضغوطات على واشنطن في الملف الإيراني

- ثلاث وجبات من اللقاح فعالة ضد متحور أومكرون

- إقامة مكان مقدس جديد للبهائيين في عكا بتكلفة ربع مليارد شاقل

"صحيفة معاريف"

- تلميذ بمدرسة مرموقة بتل أبيب اغتصب ثلاث تلميذات

- سكين بظهر الجارة

- الشرطة بورطة: عدد كبير من أفراد الشرطة يستقيلون من الخدمة

- وزيرة الداخلية إييلت شاكيد: ماكنة من الأكاذيب ضد حزب يمينه

- إدانة الشيخ يوسف الباز من الرملة بتهمة التحريض

- رؤساء السلطات المحلية في الجنوب يطالبون بمنحهم صلاحيات لإخلاء السكان في حالات الطوارئ

- حركة نحارب من أجل السلام، طالبن الدول الأوروبية بمواصلة دعم المنظمات الفلسطينية التي اعتبرها جانتس منظمات إرهابية

صحيفة هآرتس

- الجيش الإسرائيلي يستعد وبقوة لعملية عسكرية ضد إيران لكن تنفيذها ما زال بعيدا

- جانتس إلى واشنطن للقاء قادة الولايات المتحدة، على خلفية تجدد المفاوضات بين إيران والدول العظمى

- عملية سادسة خلال شهر

- نير حسون يكتب: علينا أن نسأل لماذا تقوم صبية صغيرة بطعن جارتها؟ هي ترعرعت في ظل الخوف من إخلاء منزل جدها لصالح اليهود

- أسرى من سجن شطة قدموا شهادات حول الاعتداء عليهم من قبل السجانين انتقاما منهم بعد عملية الهروب من "الجلبوع"

- وزارة الخارجية البولندية تطالب بتقارير حول التعاون العلمي مع إسرائيل، ردا على طرد سفيرها من تل أبيب