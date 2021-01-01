أبرز عناوين الصحف الاسرائيلية

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية.
"يديعوت أحرونوت":
- "سكين بالظهر" العمليات الفردية في القدس، ابنة 14 عاما طعنت إسرائيلية وتم اعتقالها
- في القدس الشرقية: الشبان يفتخرون بمنفذي العمليات في المدينة
- تغييرات في الخدمة العسكرية في إسرائيل
- مستشفى الناصرة لا يستطيع تشغيل 12 سريرا للعلاج المكثف لأن وزارة الصحة لم ترخصها ولم تمولها
- بين فيينا وواشنطن: إسرائيل تزيد الضغوطات على واشنطن في الملف الإيراني
- ثلاث وجبات من اللقاح فعالة ضد متحور أومكرون
- إقامة مكان مقدس جديد للبهائيين في عكا بتكلفة ربع مليارد شاقل
"صحيفة معاريف"
- تلميذ بمدرسة مرموقة بتل أبيب اغتصب ثلاث تلميذات
- سكين بظهر الجارة
- الشرطة بورطة: عدد كبير من أفراد الشرطة يستقيلون من الخدمة
- وزيرة الداخلية إييلت شاكيد: ماكنة من الأكاذيب ضد حزب يمينه
- إدانة الشيخ يوسف الباز من الرملة بتهمة التحريض
- رؤساء السلطات المحلية في الجنوب يطالبون بمنحهم صلاحيات لإخلاء السكان في حالات الطوارئ
- حركة نحارب من أجل السلام، طالبن الدول الأوروبية بمواصلة دعم المنظمات الفلسطينية التي اعتبرها جانتس منظمات إرهابية
صحيفة هآرتس
- الجيش الإسرائيلي يستعد وبقوة لعملية عسكرية ضد إيران لكن تنفيذها ما زال بعيدا
- جانتس إلى واشنطن للقاء قادة الولايات المتحدة، على خلفية تجدد المفاوضات بين إيران والدول العظمى
- عملية سادسة خلال شهر
- نير حسون يكتب: علينا أن نسأل لماذا تقوم صبية صغيرة بطعن جارتها؟ هي ترعرعت في ظل الخوف من إخلاء منزل جدها لصالح اليهود
- أسرى من سجن شطة قدموا شهادات حول الاعتداء عليهم من قبل السجانين انتقاما منهم بعد عملية الهروب من "الجلبوع"
- وزارة الخارجية البولندية تطالب بتقارير حول التعاون العلمي مع إسرائيل، ردا على طرد سفيرها من تل أبيب