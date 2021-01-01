  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز عناوين الصحف الاسرائيلية

الخميس 09 ديسمبر 2021 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الاسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية.

 

"يديعوت أحرونوت":

- "سكين بالظهر" العمليات الفردية في القدس، ابنة 14 عاما طعنت إسرائيلية وتم اعتقالها 

- في القدس الشرقية: الشبان يفتخرون بمنفذي العمليات في المدينة 

- تغييرات في الخدمة العسكرية في إسرائيل 

- مستشفى الناصرة لا يستطيع تشغيل 12 سريرا للعلاج المكثف لأن وزارة الصحة لم ترخصها ولم تمولها 

- بين فيينا وواشنطن: إسرائيل تزيد الضغوطات على واشنطن في الملف الإيراني 

- ثلاث وجبات من اللقاح فعالة ضد متحور أومكرون 

- إقامة مكان مقدس جديد للبهائيين في عكا بتكلفة ربع مليارد شاقل 

 

"صحيفة معاريف"

- تلميذ بمدرسة مرموقة بتل أبيب اغتصب ثلاث تلميذات 

- سكين بظهر الجارة 

- الشرطة بورطة: عدد كبير من أفراد الشرطة يستقيلون من الخدمة 

- وزيرة الداخلية إييلت شاكيد: ماكنة من الأكاذيب ضد حزب يمينه

- إدانة الشيخ يوسف الباز من الرملة بتهمة التحريض

- رؤساء السلطات المحلية في الجنوب يطالبون بمنحهم صلاحيات لإخلاء السكان في حالات الطوارئ 

- حركة نحارب من أجل السلام، طالبن الدول الأوروبية بمواصلة دعم المنظمات الفلسطينية التي اعتبرها جانتس منظمات إرهابية

 

صحيفة هآرتس 

- الجيش الإسرائيلي يستعد وبقوة لعملية عسكرية ضد إيران لكن تنفيذها ما زال بعيدا

- جانتس إلى واشنطن للقاء قادة الولايات المتحدة، على خلفية تجدد المفاوضات بين إيران والدول العظمى 

- عملية سادسة خلال شهر 

- نير حسون يكتب: علينا أن نسأل لماذا تقوم صبية صغيرة بطعن جارتها؟ هي ترعرعت في ظل الخوف من إخلاء منزل جدها لصالح اليهود 

- أسرى من سجن شطة قدموا شهادات حول الاعتداء عليهم من قبل السجانين انتقاما منهم بعد عملية الهروب من "الجلبوع"

- وزارة الخارجية البولندية تطالب بتقارير حول التعاون العلمي مع إسرائيل، ردا على طرد سفيرها من تل أبيب

#الصحف الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة اسرائيلية: إذا هاجمنا إيران فإن الدولة العبرية ستكون خارج الخدمة

شاهد: تداول مقاطع فيديو لموكب أردوغان "المهيب" محاطا بالخيالة القطريين في الدوحة

أبو حسنه : رواتب موظفي الاونروا في الشرق الاوسط اليوم في البنوك

انخفاض سعر الدولار مقابل الشيكل

لابيد في القاهرة لبحث جهود التهدئة وصفقة التبادل

أردوغان يضع شرطاً لتحسين علاقة بلاده مع اسرائيل

مسؤول أمريكي كبير: الولايات المتحدة و"إسرائيل" تستعدان للسيناريو الأسوأ!

الأخبار الرئيسية

العائث

صحيفة تفجر مفاجأة مدوية ستنغّص على "اسرائيل" فرحتها بشأن "الجدار الذكي"

ايران

مسؤول أمريكي كبير: الولايات المتحدة و"إسرائيل" تستعدان للسيناريو الأسوأ!

لابيد

لابيد في القاهرة لبحث جهود التهدئة وصفقة التبادل

الرئيس

صحيفة إسرائيلية: هل تنذر الأحداث الأخيرة بـ"ربيع فلسطيني" يغير معالم "السلطة"

غانتس

غانتس إلى واشنطن.. وإسرائيل تزود أمريكا بمعلومات استخباراتية محدثة حول النووي الإيراني

الاتصالات الفلسطينية