رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الخميس لقاء الرئيس محمود عباس مع نظيره التونسي وتقليده له القلادة الكبرى لدولة فلسطين، وكذلك افتتاح الرئيسين مبنى سفارة فلسطين الجديد في العاصمة تونس.

وركزت الصحف على تصريحات الرئيس محمود عباس التي قال فيها: لن نقبل بالاعتداءات على هوية وطابع وأهل القدس.. وكذلك تصريحات سعيد بأن فلسطين ليست بستانا حتى تكون موضوع صفقة كما حاولوا الترويج له.

كما أبرزت تنكيل قوات الاحتلال بحي الشيخ جراح بعد اعتقال طفلة بتهمة طعن مستوطنة، إضافة إلى إصابة شابين برصاص الاحتلال واعتقال أحدهما في يعبد، وعلى تأكيد الاتحاد الأوروبي بأنه سيواصل الوقوف ودعم منظمات المجتمع المدني الفلسطيني.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

قلد نظيره التونسي القلادة الكبرى لدولة فلسطين وافتتحا مبنى سفارة فلسطين الجديد.. الرئيس: لن نقبل بالاعتداءات على هوية وطابع وأهل القدس.. سعيد: فلسطين ليست بستانا حتى تكون موضوع صفقة كما حاولوا الترويج له.

الاتحاد الأوروبي: سنواصل الوقوف إلى جانب القانون الدولي ودعم منظمات المجتمع المدني الفلسطيني

الاحتلال يزيل خيمة الاعتصام في الشيخ جراح ويعتدي على مواطنين بالحي تصدوا للمستوطنين

رفض فلسطيني لفيلم "أميرة": مسيء لكرامة الأسرى وتاريخهم المشرف

"الأيام":

الرئيس: لم تعد لدينا الطاقة للانتظار والتحمل وسنتخذ في "المركزي" القرارات المفيدة لشعبنا

رحيل الكاتب والصحافي حسن البطل

الاحتلال ينكل في الشيخ جراح بعد اعتقال طفلة بتهمة طعن مستوطنة

إصابة شابين برصاص الاحتلال واعتقال أحدهما في يعبد

الاتحاد الأوروبي: سنواصل الوقوف ودعم منظمات المجتمع المدني الفلسطيني

"القدس"

- عباس: لن ننسى لتونس دعمها لشعبنا في مراحل نضاله المتعاقبة

- سعيد: سنقتسم معكم رغيفنا وفلسطين ليست "بستانا" معروضا للصفقة

- جمهوريو مجلس الشيوخ يطرحون مشروع قانون يستهدف رواتب الشهداء الفلسطينيين

- أهالي الشيخ جراح يتصدون لمسيرة استفزازية للمستوطنين وإصابتان بالرصاص في يعبد وقطع أشجار زيتون بيطا

- 797 أمر هدم لمبان فلسطينية في منطقة "ج" خلال العام 2020