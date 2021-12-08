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أمير سعودي يعلق على تغريدة لصحفي ربط لقاء بن سلمان وماكرون بقضية "خاشقجي"

الخميس 09 ديسمبر 2021 08:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أمير سعودي يعلق على تغريدة لصحفي ربط لقاء بن سلمان وماكرون بقضية "خاشقجي"



الرياض/سما/

علق أمير سعودي على تغريدة سابقة لصحفي ربطت بين لقاء ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي، بإعلان فرنسا عن اعتقال مواطن سعودي مشتبه به بقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وعلق الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد في حسابه على "تويتر"، "أيوة.. وإيه كمان؟".


تعليق الأمير يأتي ردا على تغريدة سابقة  نشرها جمال سلطان، وهو رئيس تحرير صحيفة المصريون، بحسب حسابه في "تويتر" وقال فيها: "اعتقال خالد العتيبي في باريس، وهو أحد المطلوبين في جريمة مقتل جمال خاشقجي، تم بعد عودة ماكرون من لقاء بن سلمان.. تم أثناء خروجه من فرنسا وليس أثناء دخوله، رغم أنه مسجل على السيستم.. تم الاعتقال وإعلان التسليم لتركيا أثناء تسريبات عن لقاء محتمل بين اردوغان وبن سلمان ؟!.


وكانت فرنسا قد أطلقت سراح المواطن السعودي خالد العتيبي الذي اعتقلته بـ"الخطأ" الثلاثاء، للاشتباه بشكل غير صحيح بضلوعه بعملية قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، حسبما قال المدعي العام الفرنسي الأربعاء.

وأعلن الادعاء الفرنسي أن عملية التحقق من هوية المقبوض عليه خلصت إلى أن مذكرة الاعتقال لا تنطبق عليه.

#السعودية #ايمانويل ماكرون #جمال خاشقجي

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