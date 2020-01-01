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حقيقة تعيين حكم "إسرائيلي" لإدارة مباراة المغرب والجزائر في كأس العرب

الخميس 09 ديسمبر 2021 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حقيقة تعيين حكم "إسرائيلي" لإدارة مباراة المغرب والجزائر في كأس العرب



وكالات/سما/

تحدثت بعض التقارير الصحفية خلال الساعات القليلة الماضية عن تعيين حكم إسرائيلي لإدارة مباراة المغرب والجزائر المقررة السبت المقبل ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب "قطر 2020".

وزعمت تلك التقارير، أن حكما دوليا إسرائيليا سيقود المباراة المرتقبة بين المنتخبين الجارين، قبل أن تنفي عدة صحف ومواقع مغربية هذه الإشاعات.


وقال موقع "البطولة"، إن إدارة مباراة الجزائر والمغرب لم تسند لحكم إسرائيلي.

وأكد ذات الموقع نقلا عن مصدر وصفه بـ"المطلع"، أن لائحة الحكام الذين تمت المناداة عليهم لقيادة مباريات البطولة العربية، لا تضم اسم أي حكم إسرائيلي.

وأوضح المصدر ذاته، أن الطاقم التحكيمي الذي سيقود الديربي المغاربي بين "أسود الأطلس" و"الخضر"، سيحدد في وقت لاحق اليوم الخميس.

ولم يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حتى الآن عن أسماء حكام مباريات دور الثمانية لبطولة كأس العربية التي تقام في قطر برعايته، وه

#المغرب #الجزائر #كاس العرب

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