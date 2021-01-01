المفوض العام لـ"أونروا" يحذّر : خدمتنا أمام "تهديد حقيقي"

غزة/ سما /

حذّر المفوض العام لـ«وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا)، فيليب لازاريني، من «وجود تهديدٍ حقيقي أمام الوكالة في الاستمرار بتقديم نفس خدماتها في عام 2022، بسبب العجز المالي الذي يصل لقرابة 60 مليون دولار من موازنة البرامج التشغيلية».

وأشار لازاريني، في بيان بعد استقباله وفداً من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في الوسط الفلسطيني، إلى «تراجع كثير من الدول المانحة عن التزاماتها تجاه ميزانية الأونروا»، مؤكداً «سعيه الدائم لتوفير التمويل لسدّ العجز».

ووفق البيان، ناقش المفوض العام مع الوفد «أبرز القضايا الإنسانية والتحديات التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، في ظلّ الأزمة الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمرّ بها لبنان».

وفي ذات السياق، زار لازاريني السراي الحكومي، وبحث مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «أوضاع اللآجئين في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وارتداد الأزمات الاقتصادية والصحية والمعيشية التي يمرّ بها لبنان على أوضاعهم».