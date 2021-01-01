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كورونا عالميا: نحو 267.8 مليون اصابة وأكثر من 5.2 مليون وفاة

الخميس 09 ديسمبر 2021 08:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا عالميا: نحو 267.8 مليون اصابة وأكثر من 5.2 مليون وفاة



عواصم/سما/

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 267.8 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 5.2 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 267.8 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5.2 مليون حالة.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ793.2 ألف حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 49.5 مليون إصابة.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ616.2 الف حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.1 مليون إصابة.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 473.9 الف حالة وإجمالي إصابات 34.6 مليون إصابة.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ295.6 ألف وفاة وإجمالي إصابات 3.9 مليون إصابة. 

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 279.2 الف وفاة وإجمالي إصابات 9.7 مليون إصابة.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 201.4 الف وفاة، وإجمالي إصابات 2.2 مليون إصابة، وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 146.4 حالة وإجمالي إصابات 10.6 مليون إصابة.

وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.9 ألف أصابة وإجمالي إصابات 4.2 مليون إصابة.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 134.4 الف حالة وإجمالي إصابات 5.1 مليون إصابة، تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 130.4 حالة وإجمالي إصابات 6.1 مليون إصابة.

#فيروس كورونا #وباء كورونا

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