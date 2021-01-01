بينهم طلّاب من جامعة النجاح .. الاحتلال يعتقل 24 مواطنا من الضفة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال 24 مواطنًا بينهم ثمانية من طلبة جامعة النجاح في نابلس، وذلك في حملة مداهمات شملت مناطق واسعة من الضفة الغربية فجر اليوم الخميس.

ووفق مصادر محلية فإن الطلبة المعتقلين هم: أنس اشتية، وحسن تفاحة، وحمزة طبنجة من نابلس، وإبراهيم عابد من تل، وأيوب دويكات، وإبراهيم دويكات، وعمر الشخشير من بلاطة البلد، وإبراهيم شلهوب من طولكرم.

كما شملت الاعتقالات أيوب شلهوب، وأحمد جمال الصوي من طولكرم، وأحمد حمدان من صيدا، وداهم الجنود منزل الشيخ زياد غربية والد الشهيد صادق غربية في صانور قرب جنين، ومنزل الشيخ هاني أبو سارة، والأسير السابق محمد حمدان في عرابة.

وأضافت المصادر أنه تم اعتقال مهدي عمر زيادة من بيت لحم، بالإضافة لأربعة أشخاص من مخيم الدهيشة جنوب المدينة، وهم: القيادي كريم عياد، وبلال كريم عياد، والأسير السابق رامز اللحام، ومحمد مناصرة.

واعتقل جنود الاحتلال ثمانية مواطنين من مخيم العروب، وأفرج عنهم لاحقًا، باستثناء محمد شحادة الذي ما يزال رهن الاعتقال، ويضاف له الأسير السابق خريمة غيث من مدينة الخليل