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حملة اعتقالات تطال أكثر من 20 مواطنا فى الضفة

الخميس 09 ديسمبر 2021 07:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حملة اعتقالات تطال أكثر من 20 مواطنا فى الضفة



رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مكتب اعلام الأسرى، أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 20 مواطناً، أغلبهم من طلاب جامعة النجاح في نابلس، ونقلتهم إلى جهة غير معلومة.

وفيما يلي أسماء المعتقلين: 
١. الطالب في جامعة النجاح أنس اشتية- نابلس

٢. الطالب إبراهيم عابد- تل غرب نابلس

٣. الطالب أيوب دويكات- بلاطة البلد بنابلس

٤. الطالب حسن تفاحة- نابلس

٥. الطالب حمزة طبنجة- نابلس

٦. الطالب إبراهيم دويكات- بلاطة البلد

٧. الطالب عمر الشخشير- بلاطة البلد

٨. القيادي كريم عياد- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

٩. بلال كريم عياد- مخيم الدهيشة

١٠. المحرر خريمة غيث- الخليل

١١. أحمد جمال الصوي- طولكرم

١٢. مهدي عمر زيادة- بيت لحم

١٣. محمد محمود جوابرة- مخيم العروب شمال الخليل

١٤. عبد المجيد جوابرة- مخيم العروب

١٥. المحرر رامز اللحام- مخيم الدهيشة

١٦. محمد مناصرة- مخيم الدهيشة

١٧. ماهر أبو وردة- مخيم العروب

١٨. أحمد حمدان- صيدا قرب طولكرم.

١٩. محمد شحادة- مخيم العروب

٢٠. عمر خميس- مخيم العروب

٢١. راني هديب- مخيم العروب

٢٢. عيسى أبو غازي- مخيم العروب

#اعتقالات #الضفة الغربية

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