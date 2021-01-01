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أبو مرزوق: مستعدون لعقد صفقة تبادل أسرى لكن الاحتلال يعيق ذلك

الخميس 09 ديسمبر 2021 07:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو مرزوق: مستعدون لعقد صفقة تبادل أسرى لكن الاحتلال يعيق ذلك



موسكو/سما/

قال رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة "حماس" موسى أبو مرزوق، اليوم الأربعاء، إنهم مستعدون لعقد صفقة تبادل أسرى غدًا، لكن من يعيق ذلك هو الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أبو مرزوق في تصريحات لقناة روسيا اليوم، أن الكنسيت الإسرائيلي هو الذي يعيق ذلك، "عبر تعطيل عمل الحكومة الهشة".

وفيما يتعلق بقضية الوحدة الفلسطينية قال، "إن الاشتراطات والضغوط الخارجية تمنع الفلسطينيين من تحقيق الوحدة".


وأكد أن السلطة الفلسطينية أخطأت في الاعتراف بالاحتلال وعقد اتفاقية أوسلو معها.

ولفت إلى أن حماس لم تفعل أي شيء ضد المصالح البريطانية حتى تدرجها لندن ضمن قائمة الإرهاب.

وتطرق القيادي في "حماس" إلى قضية الحديث عن مماطلة الوسيط المصري بتنفيد ما اتفق عليه، قائلا "عتابنا على تقصير الجانب المصري في مسؤولياته، هو عتاب الأخ لأخيه".

وفي قضية التطبيع قال أبو مرزوق، "ليس من مصلحة أي عربي التطبيع مع إسرائيل التي تستنزف العرب وتنهكهم وتحرمهم من النمو".

وتابع أن 'لتطبيع العربي الإسرائيلي جرى بضغط أمريكي لتحويل الصراع العربي-الاسرائيلي إلى صراع مع إيران".

#موسى أبو مرزوق #صفقة تبادل الأسرى

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