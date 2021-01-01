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الطقس: أجواء باردة وماطرة

الخميس 09 ديسمبر 2021 07:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء باردة وماطرة



رام الله/سما/

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي وتتساقط الأمطار على فترات في معظم المناطق الشمالية وتمتد لاحقا نحو المناطق الوسطى من البلاد.
 
مع ساعات الليل توالي الحرارة الانخفاض من جديد ويسود جو بارد وتضعف فرصة الأمطار. الرياح تكون جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي تعود إلى معدلاتها السنوية العامة.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء باردة قليلا في الجبال ومائلة إلى الاعتدال في المناطق الساحلية والسهلية.

ومع ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة مجددا وتصبح الأجواء باردة نسبيا إلى باردة بشكل عام.

في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء باردة قليلا في الجبال ومائلة إلى الاعتدال في المناطق الساحلية والسهلية، وتغطي السماء كميات من السحب العالية.

ومع ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة مجددا وتصبح الاجواء باردة نسبيا إلى باردة بشكل عام.

في يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء باردة قليلا في الجبال ومائلة إلى الاعتدال في المناطق الساحلية والسهلية، وتغطي السماء كميات من السحب العالية.

ومع ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة مجددا وتصبح الاجواء باردة نسبيا إلى باردة بشكل عام.

#طقس فلسطين #الارصاد الجوية الفلسطينية

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