  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الولايات المتحدة و"إسرائيل" تستعدان للسيناريو الأسوأ!

الخميس 09 ديسمبر 2021 07:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الولايات المتحدة و"إسرائيل" تستعدان للسيناريو الأسوأ!



وكالات/سما/

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي كبير، اليوم الخميس، أن وزير الدفاع الأمريكي ونظيره الإسرائيلي سيبحثان تدريبات عسكرية محتملة لسيناريو تدمير المنشآت النووية الإيرانية.

وذكر المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ونظيره الإسرائيلي بيني غانتس، من المتوقع أن يناقشا، اليوم الخميس، التدريبات العسكرية المحتملة، تحضيرا للسيناريو الأسوأ، وهو تدمير المنشآت النووية الإيرانية في حالة فشل الدبلوماسية.

وقال المسؤول: "نحن في هذا المأزق لأن برنامج إيران النووي يتقدم إلى نقطة يتجاوزها أي منطق".

وفي 25 أكتوبر الماضي، قدم قادة البنتاغون إحاطة لمستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، حول مجموعة من الخيارات العسكرية المتاحة لضمان عدم تمكن إيران من إنتاج سلاح نووي.

هذا وقد أعرب المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون، عن استيائهم بعد محادثات الأسبوع الماضي بشأن مطالب الحكومة الإيرانية، مما زاد الشكوك في الغرب من أن إيران تريد كسب الوقت لتحقيق تقدم في برنامجها النووي.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي إن إيران بدأت عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%.

#الولايات المتحدة الأمريكية #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة : القاهرة رفضت زيارة وفد حماس للقاهرة مؤخراً وإلى دول عربية أخرى

صحيفة : حماس قررت إنهاء حالة الهدوء والذهاب فعلياً نحو التصعيد مع الاحتلال

صحيفة اسرائيلية: إذا هاجمنا إيران فإن الدولة العبرية ستكون خارج الخدمة

شاهد: تداول مقاطع فيديو لموكب أردوغان "المهيب" محاطا بالخيالة القطريين في الدوحة

من هو خالد العتيبي الذي اعتقلته فرنسا للاشتباه به في قتل جمال خاشقجي؟

هارتس : الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تتبنى خطًا شبه موحد بشأن قطاع غزة وهو كالتالي ..

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

العائث

صحيفة تفجر مفاجأة مدوية ستنغّص على "اسرائيل" فرحتها بشأن "الجدار الذكي"

لابيد

لابيد في القاهرة الخميس لبحث جهود التهدئة وصفقة التبادل

الرئيس

صحيفة إسرائيلية: هل تنذر الأحداث الأخيرة بـ"ربيع فلسطيني" يغير معالم "السلطة"

غانتس

غانتس إلى واشنطن.. وإسرائيل تزود أمريكا بمعلومات استخباراتية محدثة حول النووي الإيراني

صاروخ-غزة-730x438

صحيفة إسرائيلية تنتقد مشروع العائق الذكي: هل ينجح سلاح إسرائيل الجديد بصد حماس و”حزب الله”؟

الاتصالات الفلسطينية