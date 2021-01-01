  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جيش الاحتلال يهدم خيمة اعتصام حي الشيخ جراح (فيديو)

الخميس 09 ديسمبر 2021 06:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يهدم خيمة اعتصام حي الشيخ جراح (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

هدم جيش الاحتلال الاسرائيلي مساء الأربعاء خيمة الاعتصام من أمام منزل عائلة الكرد في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأوضح سكان الحي، أن قوات الاحتلال هدمت خيمة اعتصام الشيخ جراح وصادرت يافطة تضم أسماء العائلات المهددة بالإخلاء، وذلك بعد ساعات من انتهاء مسيرة لليمين المتطرف في الحي.

وذكر الأهالي أن الخيمة مقامة منذ عدة أشهر في الحي، وكذلك اليافطة، ودون سبب تم إزالتهما اليوم.

وأضاف الأهالي أن المستوطنين صعدوا من استفزازهم والاعتداء عليهم خلال الاسبوعين الأخيرين، من توجيه الشتائم ومسح الجدرايات، ومطالبتهم بالخروج من المكان، واليوم نظمت مسيرة رفعت خلالها الاعلام الاسرائيلية واطلقت العبارات العنصرية ضد العرب، وبعد انتهائها هدمت خيمة الحي.

#قوات الاحتلال #الشيخ جراح

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة : القاهرة رفضت زيارة وفد حماس للقاهرة مؤخراً وإلى دول عربية أخرى

صحيفة : حماس قررت إنهاء حالة الهدوء والذهاب فعلياً نحو التصعيد مع الاحتلال

صحيفة اسرائيلية: إذا هاجمنا إيران فإن الدولة العبرية ستكون خارج الخدمة

شاهد: تداول مقاطع فيديو لموكب أردوغان "المهيب" محاطا بالخيالة القطريين في الدوحة

من هو خالد العتيبي الذي اعتقلته فرنسا للاشتباه به في قتل جمال خاشقجي؟

هارتس : الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تتبنى خطًا شبه موحد بشأن قطاع غزة وهو كالتالي ..

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

العائث

صحيفة تفجر مفاجأة مدوية ستنغّص على "اسرائيل" فرحتها بشأن "الجدار الذكي"

ايران

الولايات المتحدة و"إسرائيل" تستعدان للسيناريو الأسوأ!

لابيد

لابيد في القاهرة الخميس لبحث جهود التهدئة وصفقة التبادل

الرئيس

صحيفة إسرائيلية: هل تنذر الأحداث الأخيرة بـ"ربيع فلسطيني" يغير معالم "السلطة"

غانتس

غانتس إلى واشنطن.. وإسرائيل تزود أمريكا بمعلومات استخباراتية محدثة حول النووي الإيراني

الاتصالات الفلسطينية