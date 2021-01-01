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تعرف على الجوائز المالية لكأس العرب 2021

الخميس 09 ديسمبر 2021 04:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على الجوائز المالية لكأس العرب 2021



الدوحة/سما/

رصدت اللجنة المنظمة للنسخة العاشرة من كأس العرب 2021 التي تقام على الملاعب القطرية خلال الفترة من 30 نوفمبر الماضي ولغاية 18 ديسمبر الجاري، جوائز مالية قدرها 25.5 مليون دولار.

ويشارك في بطولة كأس العرب "قطر 2021" 16 منتخبا، وتقام للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتعد هذه النسخة بروفة مصغرة لكأس العالم، التي تستضيفها قطر في شتاء عام 2022.

وتقام مباريات البطولة على ملاعب مونديال قطر 2022، فقد احتضن استاد "البيت" المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العراب، وسيستضيف النهائي أيضا يوم 18 ديسمبر، أمام الملاعب الأخرى فهي: "أحمد بن علي"، "الجنوب"، "الثمامة"، "المدينة التعليمية" و"974".

وفيما يلي قيمة الجوائز المالية لبطولة كأس العرب 2021:


500 ألف دولار لكل منتخب شارك في البطولة

750 ألف دولار لكل منتخب متأهل للدور ربع النهائي

5 ملايين دولار لصاحب المركز الأول (المتوج باللقب)

3 ملايين دولار لصاحب المركز الثاني

2 مليون دولار لصاحب المركز الثالث

1.5 مليون دولار لصاحب المركز الرابع.

#كأس العرب 2021

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