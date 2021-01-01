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تعرف على قائمة الأندية المتأهلة لدور الـ16 من دوري الأبطال

الخميس 09 ديسمبر 2021 12:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على قائمة الأندية المتأهلة لدور الـ16 من دوري الأبطال



وكالات/سما/

أسدل الستار على مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، باستثناء لقاء فريق أتالانتا وضيفه فياريال الإسباني الذي تأجل بسبب تساقط كثيف للثلوج في مدينة بيرغامو الإيطالية.

وشهد دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم (2021-2022)، مفاجآت كبيرة أبرز خروج فريق برشلونة من هذا الدور لأول مرة منذ 20 عاما، وتأهل فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي على حساب الفريق الإسباني الآخر إشبيلية.

وفي ما يلي قائمة الأندية المتأهلة لدور الـ16 من دوري الأبطال:

المجموعة الأولى (A):
1- مانشستر سيتي (إنجلترا)

2- باريس سان جيرمان (فرنسا)

المجموعة الثانية (B):

1- ليفربول (إنجلترا)

2- أتلتيكو مدريد (إسبانيا)

المجموعة الثالثة (C):

1- أياكس أمستردام (هولندا)

2- سبورتينغ لشبونة (البرتغال)

المجموعة الرابعة (D):

1- ريال مدريد (إسبانيا)

2- إنتر ميلان (إيطاليا)

المجموعة الخامسة (E):
1- بايرن ميونيخ (ألمانيا)

2- بنفيكا (البرتغال)

المجموعة السادسة (F):

1- مانشستر يونايتد (إنجلترا)

2- ؟

المجموعة السابعة (G):

1- ليل (فرنسا)

2- ريد بول سالزبورغ (النمسا)

المجموعة الثامنة (H):

1- يوفنتوس (إيطاليا)

2- تشيلسي ا(إنجليزا).

#دوري أبطال أوروبا

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