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بالأرقام: أفضل وأسوأ منتخب في كأس العرب 2021

الخميس 09 ديسمبر 2021 12:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالأرقام: أفضل وأسوأ منتخب في كأس العرب 2021



وكالات/سما/

أذهل المنتخب المغربي جماهيره والمتابعين بالعروض القوية التي قدمها في دور المجموعات للنسخة العاشرة من كأس العرب لكرة القدم "قطر 2021"، بينما خرج منتخب السودان بخيبة أمل من البطولة.

وكشفت الأرقام أن منتخب المغرب كان الأفضل على الإطلاق في البطولة، إذ حقق ثلاثة انتصارات متتالية على كل من، فلسطين (4-0) الأردن (4-0)، والسعودية (1-0)، وتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، وأحرز 9 أهداف وحافظ على عذرية شباكه.

وسيكون منتخب المغرب على موعد مع نظيره الجزائري يوم السبت المقبل، في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، على ملعب الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة.


في المقابل، كشفت الأرقام أن المنتخب السوداني كان الأسوأ بين المنتخبات على الإطلاق، إذ استقبلت شباكه 10 أهداف، وهو المنتخب الوحيد الذي فشل في تسجيل أي هدف، والحصول على أي نقطة، بعد أن خسر جميع مبارياته الثلاث أمام كل من: الجزائر (0-4)، ومصر (0-5)، لبنان (0-1).

وصنف المنتخب السوداني الأسوأ سلوكا أيضا، بعد أن تعرض 3 من لاعبيه للطرد، وهم ياسر مزمل وفارس عبد الله ووض

#كأس العرب #المنتخب المغربي #المنتخب السوداني #المنتخب الجزائري

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