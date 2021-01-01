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ياسمين عبد العزيز عن أزمتها الصحية: "التربي جهّزلي القبر" (فيديو)

الخميس 09 ديسمبر 2021 12:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ياسمين عبد العزيز عن أزمتها الصحية: "التربي جهّزلي القبر" (فيديو)



القاهرة/سما/

تحدثت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز اليوم الأربعاء لأول مرة عن محنتها بين الحياة والموت.


وقالت: "قولت لأخويا الكبير خلي بالك من أولادي لأنهم أول الأشخاص اللي فكرت فيهم، وتفاجأت أن معدتي برا. أنا كنت بموت، جاءت لي رسالة من التربي، ووأرسل لي فيديو كانوا بيجهزوا لي التربة وعندي صدمة".

وتابعت: "بتعامل مع المقابر إنه بيتي الثاني، خاصة أني كثيرة الذهاب هناك، وبحب أقعد في الترب".

وقالت: "التربي قال لي ركبنا ليكي كشاف، ومستنيكي يا أستاذة علشان كلنا بنحبك، وقالت مازحة على أساس أني لما أموت أقوم بليل أشرب شاي على الكشاف اللي هو ركبه، وبعد كده قولتله بلاش تبعت لي رسائل تاني".

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#ياسمين عبد العزيز

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