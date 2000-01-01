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برشلونة يودع دوري الأبطال بعد هزيمته أمام "جلاده" بايرن ميونخ (فيديو)

الخميس 09 ديسمبر 2021 12:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يودع دوري الأبطال بعد هزيمته أمام "جلاده" بايرن ميونخ (فيديو)



برلين/سما/

خرج فريق برشلونة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مبكرا من دور المجموعات، إثر هزيمته أمام مضيفه بايرن ميونخ الألماني (0-3) في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الأربعاء.

ووقع على ثلاثية العملاق البافاري كل من، توماس مولر، وليروي سانيه، وجمال موسيالا في الدقائق (34، 43، 62) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ.

وكان برشلونة قد سقط في عقر داره أيضا أمام ضيفه بايرن ميونخ (0-3) في مباراة الذهاب التي جمعتهما يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021، على ملعب "كامب نو"، في مستهل مشوارهما ضمن دور المجموعات للموسم الحالي لدوري الأبطال.

وقبل ذلك، مني برشلونة بهزيمة مذلة أمام العملاق البافاري (2-8)، يوم الجمعة 14 أغسطس 2020، على ملعب "النور - Estadio da Luz" في العاصمة البرتغالية لشبونة، وذلك ضمن الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم (2019-2020).

واكتفى برشلونة بالمركز الثالث في ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، ليودع دوري أبطال أوروبا لأول مرة من دور المجموعات منذ 20 عاما الموسم (2000-2001)، وسيلتحق بالدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

 بينما حقق بايرن ميونخ انتصاره السادس على التوالي ويتربع على عرش صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، وصعد بجدارة إلى الدور ثمن النهائي "للتشامبيونز ليغ"، رفقة بنفيكا البرتغالي، الذي احتل مركز الوصافة برصيد 8 نقاط، بعد تغلبه بدوره على ضيفه دينامو كييف الأوكراني، في الوقت ذاته على ملعب على ملعب "النور - Estadio da Luz" في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وفي ما يلي ترتيب المجموعة السادسة الختامية من دور المجموعات لدوري ابطال أوروبا:


1- بايرن ميونخ (ألمانيا) – 18 نقطة

2- بنفيكا (البرتغال) – 8 نقاط

3- برشلونة (إسبانيا) – 7 نقاط

4- دينامو كييف (أوكرانيا) – نقطة واحدة.

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