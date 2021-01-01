الاتحاد الأوروبي: سنواصل دعم منظمات المجتمع المدني الفلسطيني

القدس المحتلة /سما/

أكد الاتحاد الأوروبي مواصلته الوقوف إلى جانب القانون الدولي ودعم منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، التي تلعب دورا مهما في تعزيز القانون الدولي وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية.

جاء ذلك خال اجتماع عقد، اليوم الأربعاء، بين ممثل الاتحاد الأوروبي و16 دبلوماسيا دبلوماسيا من بعثات دول الاتحاد الاوروبي والدول ذات التفكير المماثل في القدس، مع منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست التي صنفتها إسرائيل مؤخرا كـ"منظمات إرهابية".

وأطلعت المنظمات الفلسطينية الدبلوماسيين الدوليين على التحديات التي تواجهها المنظمات غير الحكومية حاليا.