إصابة شابين برصاص الاحتلال واعتقال أحدهما في يعبد

جنين /سما/

أصيب، مساء اليوم الأربعاء، شابان برصاص الاحتلال الإسرائيلي واعتقل أحدهما في بلدة يعبد غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية بالبلدة بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه عدد من الشبان في المنطقة الجنوبية من بلدة يعبد، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص الحي في ساقيهما، جرى اعتقال أحدهما، في حين نقل المصاب الآخر إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، ووصفت إصابته بالمستقرة.

وأفاد مراسلنا نقلًا عن مصدر أمني أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب خالد أشرف أبو بكر من يعبد وهو مصاب في الساق، ووصفت إصابته بالمستقرة.

وأشارت المصادر إلى ان قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة لنقل المصابين.