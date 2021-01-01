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الصالح يُسلم 39 آلية جمع نفايات لمجالس خدمات مشتركة

الأربعاء 08 ديسمبر 2021 10:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصالح يُسلم 39 آلية جمع نفايات لمجالس خدمات مشتركة



رام الله /سما/

 سلم وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، اليوم الأربعاء، 39 آلية لجمع النفايات، لصالح مجالس الخدمات المشتركة للنفايات الصلبة في المحافظات الشمالية والجنوبية، ضمن مشروع المنحة اليابانية لتحسين نظام إدارة النفايات الصلبة، والذي يغطي كافة محافظات الوطن.

وحضر مراسم استلام الآليات، الممثل العام لمكتب جايكا في فلسطين توشيا آبي، ومدير عام مجالس الخدمات المشتركة سليمان أبو مفرح، وعدد من رؤساء مجالس الخدمات المشتركة، والمدراء التنفيذين للمجالس المستفيدة من المشروع، إضافة لممثلين عن شركة البرج.

وأكد الصالح أهمية هذا المشروع، الذي من شأنه تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع هام وحيوي وهو قطاع النفايات، ودوره في تحسين البيئة المعيشية، وحماية البيئة والطبيعة، مشيرا إلى أن الآليات التي جرى تسليمها ستوزع على المجالس حسب المعايير الموضوعه مسبقا، كما سيتم توزيع الدفعة الأخيرة من الآليات قبل نهاية العام ليبلغ عدد الآليات التي ستوزع 100 آلية.

وأعرب الصالح عن أمله في أن تساهم هذه المنحة المشكورة من الحكومة اليابانية، في دعم جهود مجالس الخدمات المشتركة للقيام بهامها على أكمل وجه، والارتقاء بالخدمة، مشيراً إلى أن هذه المنحة ستعمل على زيادة عدد الآليات العاملة في مجال جمع النفايات، وبالتالي مضاعفة الجهود الرامية لإيجاد بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطنين.

بدوره، أعرب آبي عن أمله في أن تسهم هذه المنحة في تحسين الخدمة المتعلقة بجمع النفايات، وتوفير بيئة صحية امنة ونظيفة للمواطنين.

#الحكم المحلي #مجدي الصالح

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