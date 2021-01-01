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عزام يلتقي رئيس مكتب الاتصال القومي لحزب البعث العربي الاشتراكي

الأربعاء 08 ديسمبر 2021 10:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
عزام يلتقي رئيس مكتب الاتصال القومي لحزب البعث العربي الاشتراكي



دمشق /سما/

التقى عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ نافذ عزام، مساء اليوم الأربعاء، رئيس مكتب الاتصال القومي لحزب البعث العربي الاشتراكي السفير نايف القانص، بمقر القيادة القومية للحزب وسط العاصمة دمشق.

وبحث اللقاء الوضع في فلسطين المحتلة، لاسيما العدوان الإسرائيلي على المقدسات، والحصار المفروض على قطاع غزة، ومماطلة الاحتلال الإسرائيلى بتنفيذ التفاهمات بعد معركة "سيف القدس". 

وتطرق اللقاء إلى تخلي بعض الأنظمة العربية عن فلسطين، القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية، وهرولتهم باتجاه التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وشددوا على أن المواقف والتجربة تؤكد بأن قوى المقاومة لن تسمح للاحتلال بتحقيق أهدافه بتغول وتدنيس عصابات الاستيطان للمقدسات، واستمرار الاعتداءات على الضفة، واشتداد وطأة الحصار على قطاع غزة، والذي لم يتحقق بالعدوان على شعبنا، وتدمير البيوت والبنية التحتية.

بدوره، أعرب الشيخ عزام عن تقديره للموقف السوري الداعم للشعب الفلسطيني، وقوى المقاومة.

من جانبه، رحَّب القانص بالشيخ عزام، لافتاً إلى أن معركة "سيف القدس" وحَّدت المقاومة والشعب الفلسطيني في الداخل المحتل، وفي مخيمات اللجوء والشتات، عدا عن إعلان الشعوب العربية دعمها وتأييدها للمقاومة، التي صفعت عمق العدو الإسرائيلي بقوة وتحدٍ على مدار 11 يوماً.

#الجهاد الإسلامي #نافذ عزام

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