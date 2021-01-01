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تدريب عسكري واسع لسلاح الجو الإسرائيلي يحاكي هجوما في إيران

الأربعاء 08 ديسمبر 2021 10:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
تدريب عسكري واسع لسلاح الجو الإسرائيلي يحاكي هجوما في إيران



القدس المحتلة /سما/

أفادت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، مساء اليوم، بأن سلاح الجو الإسرائيلي يعتزم إطلاق تدريب عسكري واسع بمشاركة عشرات الطائرات الحربية في محاكاة لهجوم في إيران.

وذكر التقرير أن التدريب المكثف سينظم في الربيع المقبل، وسيتم خلاله تدريب عشرات الطائرات المقاتلة على التحليق فوق البحر المتوسط باتجاه الغرب، إلى مسافات تحاكي تنفيذ هجمات في إيران.

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، قد قال في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إن "الجيش يكثف استعداداته لهجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية".

وخلال مشاركته في جلسة للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، شدد كوخافي على أن "الجيش الإسرائيلي يُسرع من التخطيط العملياتي والاستعداد للتعامل مع إيران، والتهديد النووي العسكري".

وتحاول إسرائيل تصوير أن المفاوضات النووية فشلت ووصلت إلى طريق مسدود، في نهاية الأسبوع الماضي، وأن الوفود التي شاركت في هذه المفاوضات عادت إلى عواصمها ولم تعد إلى فيينا لمواصلتها.

لكن يبدو أن هذه "التقديرات" الإسرائيلية نابعة من مسعى إسرائيلي للتأثير على المفاوضات من خلال محاولة إملاء جدول زمني. فقد عادت الوفود إلى عواصمها من أجل التشاور، فيما أكد متحدثون أن المفاوضات ستستأنف.

#الجيش الإسرائيلي #سلاح الجو الإسرائيلي #ايران #البرنامج النووي الإيراني #تدريبات عسكرية #أفيف كوخافي

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