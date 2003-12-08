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7 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في الأسر

الأربعاء 08 ديسمبر 2021 09:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
7 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في الأسر



رام الله /سما/

دخل 7 أسرى، اليوم الأربعاء، أعواماً جديدة في سجون الاحتلال.

وهؤلاء الأسرى، هم؛ الأسير محمد عادل حسن داوود (50 عامًا)، من محافظة قلقيلية، دخل عامه 35 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 08/12/1987م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

والأسير صابر عمر حسن أبو سريس (54 عامًا)، من محافظة نابلس، دخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 8/12/2003م، وهو محكوم بالسجن 25 عامًا.

كما دخل الأسير سليمان جمعة محمد أبو رويس (38 عامًا)، من محافظة نابلس،عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 08/12/2003م، وهو محكوم بالسجن 25 عامًا.

والأسير نديم محمد فوزي عواد (46 عامًا)، من محافظة نابلس، دخل عامه السابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 08/12/2005م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

أما الأسير صلاح محمد حسين صالح بخاري (47 عامًا)، من محافظة نابلس، فدخل عامه الثالث عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 08/12/2009م، وهو محكوم بالسجن 37 عامًا،

والأسير طاهر مصطفى عطوة عطوة (34 عامًا)، من محافظة غزة، دخل عامه الحادي عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 08/12/2011م، وهو محكوم بالسجن 17 عامًا.

فيما دخل الأسير باسم إبراهيم النعسان (26 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، عامه السابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 08/12/2015م، وهو محكوم بالسجن 12 عامًا.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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