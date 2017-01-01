كانت تخطط لتنفيذ عمليات.. قناة عبرية: اعتقال أفراد خلية لحماس في الخليل

القدس المحتلة /سما/

ذكرت قناة ريشت كان العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، نجح في إحباط خلية جديدة تابعة لحركة حماس في منطقة صوريف بالخليل.

وبحسب القناة، فإنه تم اعتقال 4 من نشطاء حماس مؤخرًا في القرية، وتم الاستيلاء على بندقية ومبلغ مالي، مدعيةً أن الخلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات إطلاق نار.

وادعت أن الخلية تنشط بإيعاز من عبد الرحمن غنيمات الأسير المحرر في صفقة شاليط، والموجود حاليًا في تركيا.

في سياق متصل،قال محررالشؤون الفلسطينية في قناة كان الاسرائيلية غال بيرغر، إنه خلال نهاية الأسبوع الماضي استجوب الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" اكثر من 20 فلسطينيًا من قرية صوريف قرب الخليل وحذروهم من التواصل مع أعضاء من حركة حماس في تركيا وقطاع غزة.