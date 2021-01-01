بينيت صوت ضده.. إسقاط قانون في الكنيست لطرد عائلات منفذي العمليات

القدس المحتلة /سما/

صوتت أغلبية من أعضاء الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، ضد مشروع قانون لطرد عائلات منفذي العمليات خاصة ممن يحملون الهوية الإسرائيلية.

وبحسب القناة العبرية، فإن 57 عضوًا صوتوا ضد القانون، مقابل تأييد 45.

وتقدم بمشروع القانون إيلي كوهين من حزب الليكود، وصوت نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب يمينا ضد مشروع القانون، ما دفع أعضاء كنيست من المعارضة لمهاجمته خاصةً وأنه كان قد دعم سابقًا مشروع قانون مماثل.

وقال بتسلئيل سموتريتش زعيم الصهيونية الدينية، إن بينيت في الماضي دعم قانوناً مماثلاً، متهمًا إياه بأنه “باع بينيت روحه لأنصار الإرهاب في الحركة الإسلامية من أجل البقاء السياسي”. وفق وصفه.

فيما وصف عضو الكنيست موشيه أرييل، بينيت بأنه “مؤيد للإرهاب”.