  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأمم المتحدة: التطعيم الإجباري غير مقبول تحت أي ظرف كان

الأربعاء 08 ديسمبر 2021 09:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: التطعيم الإجباري غير مقبول تحت أي ظرف كان



نيويورك /سما/

اكدت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، أن على الدول التي تفكر بجعل التطعيم ضد كورونا إجباريا ضمان احترام حقوق الإنسان مشددة على أن فرض اللقاحات غير مقبول.

وحذرت باشيليت في رسالة مصورة إلى ندوة لمجلس حقوق الإنسان من "وجود اعتبارات حقوقية مهمة لا بد من أخذها في الحسبان قبل جعل التطعيم إجباريا".

وقالت وفق نص التسجيل "على أي تطعيم إلزامي أن يمتثل إلى مبادئ القانونية والضرورة والتناسب وعدم التمييز".

وأضافت "لا يجب تحت أي ظرف كان إجبار الناس على تلقي اللقاح".

وأشارت إلى أن مسألة أن الدول التي تفكر بفرض اللقاحات لحماية السكان في وقت تواجه أوروبا وغيرها من المناطق تفشيا واسعا للوباء، تحمل "بالتأكيد أعلى درجات الشرعية والأهمية"

#الامم المتحدة #ميشيل باشيليت #لقاح كورونا #التطعيم الاجباري #التطعيم ضد كورونا

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة : القاهرة رفضت زيارة وفد حماس للقاهرة مؤخراً وإلى دول عربية أخرى

صحيفة : حماس قررت إنهاء حالة الهدوء والذهاب فعلياً نحو التصعيد مع الاحتلال

منخفض جوي ماطر اليوم

"نيويورك بوست" تكشف عن "جيش" للموساد في إيران وأهم عملياته وآخرها

صحيفة اسرائيلية: إذا هاجمنا إيران فإن الدولة العبرية ستكون خارج الخدمة

شاهد: تداول مقاطع فيديو لموكب أردوغان "المهيب" محاطا بالخيالة القطريين في الدوحة

من هو خالد العتيبي الذي اعتقلته فرنسا للاشتباه به في قتل جمال خاشقجي؟

الأخبار الرئيسية

غانتس

غانتس إلى واشنطن.. وإسرائيل تزود أمريكا بمعلومات استخباراتية محدثة حول النووي الإيراني

صاروخ-غزة-730x438

صحيفة إسرائيلية تنتقد مشروع العائق الذكي: هل ينجح سلاح إسرائيل الجديد بصد حماس و”حزب الله”؟

thumb

غزة.. متابعة العمل الحكومي تتخذ عدة قرارات جديدة: اعتماد هيكليات وتكليفات للوزارات

الرئيس يطالب بعقد مؤتمر دولي للسلام.. ويحذر إسرائيل: ستكون لنا خياراتنا وإجراءاتنا في وقت قريب

مستشار الأمن القومي لـ"نتنياهو": إيران ليست دولة عتبة نووية وإلا لهاجمتها إسرائيل

الاتصالات الفلسطينية