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الليكود يهاجم منصور عباس لعدم إدانته العمليات الفلسطينية

الأربعاء 08 ديسمبر 2021 09:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الليكود يهاجم منصور عباس لعدم إدانته العمليات الفلسطينية



القدس المحتلة /سما/

هاجم حزب الليكود مساء الأربعاء رئيس حزب "راعم" عضو الكنيست منصور عباس لعدم إدانته للعمليات الفلسطينية ضد الإسرائيليين.
 
وقال الليكود وفق صحيفة "معاريف": "لقد شهدنا سلسلة من العمليات الفلسطينية في الأيام الأخيرة، ومنصور عباس الشريك البارز في حكومة لبيد وبينيت، صامت وغير راغب في إدانتها".
 
وأضاف: "لا يدين لا بالعبرية ولا بالعربية، فقط سنرى منه إدانة واضحة إذا كان هناك تصعيد بين الجانبين".
 
يشار إلى أن عباس أدان عملية إطلاق النار في البلدة القديمة بالقدس التي وقعت الأسبوع الماضي والتي قتل فيها شرطي من قوات حرس الحدود وأصيب اثنين آخرين.
 
وتشهد الضفة الغربية ومدينة القدس سلسلة عمليات منذ أكثر من أسبوعين، بين دهس وطعن وإطلاق نار.

#حزب الليكود #منصور عباس #عمليات فدائية #الفلسطينيين #الحكومة الاسرائيلية #نفتالي بينت

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