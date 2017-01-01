استطلاع: 51% من الإسرائيليين يؤيدون ضرب إيران حتى دون موافقة أمريكا

القدس المحتلة / سما /

كشف استطلاع جديد للرأي أن ما يزيد عن نصف الإسرائيليين يؤيدون هجوما تشنه بلادهم على إيران، حتى دون الحصول على ضوء أخضر من واشنطن.

جاء ذلك، وفق ما أظهره مسح جديد أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في نسختها الإنجليزية.

بشكل عام، قال 51% من المستطلعين إن إسرائيل يمكن أن تهاجم إيران حتى دون الحصول على "ضوء أخضر" من واشنطن.

وقال أقل من ثلث الإسرائيليين (31%)، إنهم لن يؤيدوا مثل هذا الإجراء دون موافقة أمريكا، كما أظهر الاستطلاع.

واعتبر 54% من المستطلعين أن إيران تشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل، بينما قال نحو ربع المستطلعين إن إيران تشكل "خطرا معتدلا"، مقابل 13% اعتبروا أنها "خطر ضئيل" فقط.

في كلا السؤالين (ضرب إيران دون موافقة أمريكية، ومستوى الخطر الذي تمثله طهران على إسرائبل) ، كانت هناك فجوة كبيرة بين آراء اليهود والعرب الذين تمت مقابلتهم.

فبينما تعتقد أغلبية كبيرة (62%) من اليهود الإسرائيليين أن إيران تشكل خطرا وجوديا، وافقت أقلية فقط (19%) من عرب إسرائيل على هذا الرأي.

وعلى الرغم من موافقة أغلبية واضحة من اليهود الإسرائيليين (58٪) على عدم وجود حاجة لموافقة أمريكا على الهجوم، فإن 18% فقط من العرب الإسرائيليين قالوا ذلك.

