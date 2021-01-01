اللواء يوسف الحلو يشارك بمؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب

رام الله / سما /

شارك اللواء يوسف الحلو مدير عام الشرطة في المؤتمر الخامس والأربعون لقادة الشرطة والامن العرب المنعقد في تونس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، ان السيد اللواء يوسف الحلو ويرافقه العميد دكتور محمود صلاح الدين مدير المكتب المركزي لانتربول فلسطين والعميد دكتور خالد السباتين رئيس ديوان مدير عام الشرطة، شاركوا اليوم في مؤتمر قادة الشرطة والامن العرب الذي عقد في مقر الامانة العامة لوزراء الداخلية العرب بالعاصمة تونس.

وناقش قادة الشرطة والامن العرب كافة البنود المدرجة على جدول الاعمال والتي تمحورت حول التجارب الامنية المتميزة للدول، والموضوع المحوري للمؤتمر والمتعلق باستغلال نقل البضائع في تهريب المواد المخدرة والذي قدمت فيه دولة فلسطين تجربتها في ضبط المخدرات المهربة عبر البضائع من خلال الاستيراد وكذلك تعزيز التعاون في مجال مكافحة الارهاب.

وتضمن المؤتمر عرض وثائق لتجربة الشرطة الفلسطينية في مجال المخيمات الصيفية لاطفال المدارس وترجمتها في مجال تعزيز السلم الاهلي في منطقة ضواحي القدس والتي تركز على فئة الشباب لتعزيز قدراتهم حتى يكونوا وكلاء للتغيير الايجابي القائم على احترم سيادة القانون.

وعبر اللواء الحلو خلال اجتماعه مع الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان عن امله ان تكون القرارات التي تصدر عن المؤتمر كفيلة بالحفاظ على الوطن والمواطن ولها دور واثر ايجابي في مواجهة ومكافحة الجرائم وخاصة المستجدة منها مستعرضا في الوقت نفسه مراحل التطور التي تمر بها الشرطة الفلسطينية وما وصلت إليه إضافة الى النظرة المستقبلية للعمل الشرطي في فلسطين وقدم له درع الشرطة الفلسطينية.

وعلى هامش المؤتمر عقد اللواء يوسف الحلو اجتماع مع رئيس جامعة نايف معالي الدكتور عبد المجيد البنيان وبحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب والتعليم الاكاديمي الامني.

كما اجتمع اللواء مع مدير الامن الوطني الجزائري السيد بن شيخ فريد وبحث معه اوجه التعاون وبشكل خاص في مجال التدريب حيث اكد بن الشيخ على استعداد الجزائر لتقديم كل ما هو ممكن للشرطة الفلسطينية .

وكذلك التقى اللواء بوكيل وزارة الداخلية العراقي لشؤون الشرطة سعادة الفريق عماد شهاب واستعرض معه اوضاع الشرطة الفلسطينية واهم العقبات التي تواجهها في ظل وجود الاحتلال ومن جهته عبر الفريق شهاب عن اعتزازه بالعلاقة التاريخية التي تربط بين الاشقاء في فلسطين والعراق واستعداد العراق لمزيد من التعاون مع جهاز الشرطة الفلسطينية .

بالاضافة الي اجتماعه مع اللواء مساعد وزير الداخلية المصري وبحث معه قضية المنحة المقدمة عبر كلية الشرطة المصرية لمصلحة الشرطة الفلسطينية شاكرا دور مصر في دعم الشرطة الفلسطينية منذ بداية التأسيس وحتى يومنا هذا.

وفي ختام المؤتمر وضمن فعالية تكريم الافلام القصيرة الفائزة حصلت دولة فلسطين على جائزة افضل فيلم في مجال مكافحة الارهاب حيث تسلم السيد اللواء درع المرتبة الاولى وشهادة تكريم.