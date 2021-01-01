  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرويضي: الاحتلال يسعى لتحويل المستوطنين في الشيخ جراح الى "ضحايا" وأصحاب المنازل الى "مغتصبين"

الأربعاء 08 ديسمبر 2021 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرويضي: الاحتلال يسعى لتحويل المستوطنين في الشيخ جراح الى "ضحايا" وأصحاب المنازل الى "مغتصبين"



القدس المحتلة / سما /

 حذر مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي، من مخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لقلب الحقائق في حي الشيخ جراح، بتحويل أصحاب المنازل المهددة بالتهجير القسري وعددها 28 منزلا الى "إرهابيين" والمستوطنين الى "ضحايا".

وجاء تعقيب الرويضي على خلفية نشر تسجيلات لكاميرات المراقبة في حي الشيخ جراح عن تعرض مستوطنة للضرب، والتي أكدت كذب رواية الاحتلال التي يحاول تسويقها، وأن المستوطنة لم تتعرض لأي اعتداء.

وتحدى الرويضي سلطات الاحتلال أن تقدم تقريرا طبيا حول حالة المستوطنة، مؤكدا أن ما يتم هو توجيه الرأي العام الدولي لـ"شيطنة" أهالي الشيخ جراح، ضحايا جريمة التهجير القسري التي جرمها القانون الدولي الإنساني، لتغطية جريمته بمهاجمة إحدى مدارس البنات (مدرسة الروضة)، والاعتداء على الطالبات وتخريب مرافق بالمدرسة.

وطالب المؤسسات الحقوقية الدولية والصليب الاحمر والبعثات الدبلوماسية العاملة في القدس بزيارة الشيخ جراح ومتابعة معاناة الأهالي من عنصرية الاحتلال وأجهزته ومستوطنيه في الحي لتعطيل حياتهم والتهديدات اليومية من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال للضغط عليهم لإخلاء منازلهم.

ودعا الرويضي المؤسسات المذكورة للقيام بزيارة عاجلة للفتاة التي اعتقلت صباحا، والذي أثبت شريط الفيديو الذي نشر براءتها مما ينسب إليها، وان من يجب اعتقاله هي المستوطنة التي ادعت الرواية.

وشهدت قضية أهالي الشيخ جراح الدعم الدولي، ورفض المجتمع الدولي بمؤسساته المختلفة تهجير أهالي الحي الذين يملكون الوثائق التي تؤكد حقهم القانوني في منازلهم، بعكس المستوطنين الذين يعتمدون على أوراق لا سند قانوني لها بأي من التسجيلات الرسمية التركية أو البريطانية أو الأردنية التي حكمت جميعها القدس الشرقية قبل العام 1967.

#ديوان الرئاسة #أحمد الرويضي #مخططات استيطانية #حي الشيخ جراح

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة : القاهرة رفضت زيارة وفد حماس للقاهرة مؤخراً وإلى دول عربية أخرى

صحيفة : حماس قررت إنهاء حالة الهدوء والذهاب فعلياً نحو التصعيد مع الاحتلال

"نيويورك بوست" تكشف عن "جيش" للموساد في إيران وأهم عملياته وآخرها

شاهد: تداول مقاطع فيديو لموكب أردوغان "المهيب" محاطا بالخيالة القطريين في الدوحة

من هو خالد العتيبي الذي اعتقلته فرنسا للاشتباه به في قتل جمال خاشقجي؟

هارتس : الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تتبنى خطًا شبه موحد بشأن قطاع غزة وهو كالتالي ..

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

thumb

غزة.. متابعة العمل الحكومي تتخذ عدة قرارات جديدة: اعتماد هيكليات وتكليفات للوزارات

الرئيس يطالب بعقد مؤتمر دولي للسلام.. ويحذر إسرائيل: ستكون لنا خياراتنا وإجراءاتنا في وقت قريب

مستشار الأمن القومي لـ"نتنياهو": إيران ليست دولة عتبة نووية وإلا لهاجمتها إسرائيل

صحيفة اسرائيلية: إذا هاجمنا إيران فإن الدولة العبرية ستكون خارج الخدمة

أبو حسنه : رواتب موظفي الاونروا في الشرق الاوسط اليوم في البنوك

الاتصالات الفلسطينية