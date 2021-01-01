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مستوطنون يقتحمون حي الشيخ جراح ويهتفون "الموت للعرب"

الأربعاء 08 ديسمبر 2021 06:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقتحمون حي الشيخ جراح ويهتفون "الموت للعرب"



القدس المحتلة / سما /

اقتحمت مجموعة من المستوطنين، مساء اليوم، الأربعاء، حي الشيخ جرّاح في مدينة القدس المحتلة، هاتفين "الموت للعرب"، ضمن مسيرة تحريضية على المقدسيين دعت إليها جمعيات يمينية متطرفة.

وكانت جمعيات استيطانية ومعادية للعرب قد أطلقت دعوات للوصول في مسيرة إلى البؤرة الاستيطانية "شمعوت هتصديق" بحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة؛ بزعم "دعم" المستوطنين في الحي المقدسي.

وجاء في نص الدعوة التي وجهتها المنظمات الصهيوبية الدينية المتطرفة والجمعيات الاستيطانية في القدس، مطالبة لشرطة الاحتلال في القدس بـ" إعادة الأمن إلى المنطقة"، و"تعزيز شعور السكان (المستوطنون) بالأمن".

#اعتداءات المستوطنين #حي الشيخ جراح #القدس المحتلة #جمعيات يمينية متطرفة

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