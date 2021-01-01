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كلية”حجاوي” توقع اتفاقية مشروع استحداث تخصص تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة

الأربعاء 08 ديسمبر 2021 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
كلية”حجاوي” توقع اتفاقية مشروع استحداث تخصص تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة



رام الله / سما /

 وقعت كلية هشام حجاوي التكنولوجية ممثلةً بعميدها الدكتور عامر مساد الي اتفاقية مشروع استحداث تخصص دبلوم متوسط تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، تحت إطار برنامج التعليم التقني والمهني الموجه لاحتياجات سوق العمل (DO – TVET) والمنفّذ من قبل مؤسسة التعاون الألماني (GIZ).

وتم توقيع الاتفاقية إلى جانب محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان مع مدير برنامج (DO-TVET) هانس زينكان، والمهندس عبد الفتاح بطران ممثلاً عن مؤسسة (GIZ).

وتم توقيع اتفاقية التعاون في مبنى محافظة نابلس بحضور أعضاء المجلس المحلي للتدريب والتشغيل في محافظة نابلس وأعضاء مرصد سوق العمل، وحضر من كلية هشام حجاوي المهندس فؤاد داوود، رئيس قسم المهن الهندسية والحاسوب، والمهندس علاء درويش، منسق وحدة الدراسات والمشاريع في الكلية، ومحمد جود الله من وحدة العلاقات العامّة في الكلية.

ويمتد هذا المشروع لمدة 24 شهراً من خلال برنامج التعليم التقني والمهني الذي يهدف إلى تيسير انتقال الشباب الفلسطيني الملتحقين بتخصصات التعليم التقني والمهني إلى سوق العمل من خلال تدعيم الشراكات بين الكلية وجهات التوظيف وذلك ضمن تطوير برامج تعليمية أكثر انسجاماً مع احتياجات سوق العمل.

يُذكر أن المشروع سيقوم بتزويد الكلية بالمعدات التدريبية اللازمة بالإضافة إلى رفع كفاءة كادر الكلية الفني في مجال السيارات الكهربائية والهجينة.

#كلية هشام حجاوي التكنولوجية

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