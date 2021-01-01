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الخرائط الموسمية تتغير: سيكون الشتاء ممطرًا أكثر مما كان متوقعًا

الأربعاء 08 ديسمبر 2021 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخرائط الموسمية تتغير: سيكون الشتاء ممطرًا أكثر مما كان متوقعًا



القدس المحتلة / سما /

 بعد أن توقع الخبراء بان يكون الشتاء جافًا أكثر من المتوسط ​​، كشفت التحديثات الجوية الجديدة بتحسن كبير وتصعيد إيجابي لجهة شتاء ممطر اكثر مما كان متوقعا.

ويشير تحديث النماذج الموسمية إلى حدوث تغيير في الاتجاه المتوقع في الأيام الأولى من فصل الشتاء.

وكانت توقعات تم نشرها في نهاية شهر أكتوبر تتضمن ترجيحًا للنماذج العالمية (اثنان منهم أوروبيان - وأبرزهما ecmwf - والآخر أمريكي) ، مما يدل على أن أشهر الشتاء الحالية ستكون أكثر جفافاً من المتوسط.

بينما الآن هناك خط إيجابي فمن الناحية العملية ، تُظهر النماذج الموسمية المحدثة - الأمريكية والأوروبية - أنه من المتوقع أن يكون الشتاء متوسطًا على الأقل وربما أعلى قليلاً من المتوسط ​​الموسمي.

ناحوم مالك ، خبير التنبؤات الإسرائيلي أفاد لصحيفة اسرائيل اليوم "هذا يعني أنه إذا كان الشتاء قد بدأ بشكل سيئ حتى الآن ، مع كميات هطول أقل من المتوسط ​​، فمن المرجح أن يتغير الاتجاه ، وسنشهد ارتفاعًا في الأمطار خلال الأشهر القليلة المقبلة." وأضاف أنه "قد تكون هناك أيضًا ظواهر مناخية متطرفة ".

وبحسب الأرصاد الجوية ، فإن كميات الأمطار منذ بداية الموسم أقل من المتوسط لكنها مرشحة للارتفاع .

#الاحوال الجوية #الارصاد الجوية #طقس #فصل الشتاء

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