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حماس تكشف تفاصيل اجتماع وفدها مع ممثل بوتين.. المصالحة الفلسطينية محور النقاش

الأربعاء 08 ديسمبر 2021 06:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تكشف تفاصيل اجتماع وفدها مع ممثل بوتين.. المصالحة الفلسطينية محور النقاش



غزة / سما /

وصل وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية " حماس " اليوم الأربعاء إلى العاصمة الروسية موسكو.

وضم الوفد عضوي المكتب السياسي للحركة د. موسى أبو مرزوق، والأستاذ عزّت الرشق، إضافة إلى ممثل الحركة لدى جمهورية روسيا الاتحادية.

وخلال اللقاء اجتمع وفد الحركة، بالممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية السيّد ميخائيل بوغدانوف، بحضور ألكسيي سكوسيريف نائب رئيس دائرة الشرق الأوسط في الخارجية الروسية، والبروفسور فيتالي نعومكن رئيس معهد الاستشراق، وذلك في الخارجية الروسية.

واستعرض وفد الحركة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في مدينة القدس، والضفة الغربية، وقطاع غزّة، والتأكيد على حق شعبنا في مقاومة الاحتلال، وأن استمرار هذه الانتهاكات سيقود إلى تفجير المنطقة مجددًا.

وأكد ضرورة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ووضع الجانب الروسي في صورة رؤية الحركة للخروج من المأزق الوطني، والآليات الممكنة لتحقيق هذه الرؤية.

من جانبه، أكد السيد بوغدانوف أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعميق التشاور والتنسيق الثنائي، مشددا على الموقف الروسي الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه، ودعم بلاده لجهود تجاوز الانقسام، وتأكيده أنهم على استعداد دائم لتقديم ما يلزم لوحدة الموقف الفلسطيني.

وفي الختام، عبر وفد الحركة عن تقديره للموقف والجهود الروسية الداعمة للحق الفلسطيني، في مختلف المحافل الدولية.

#حركة حماس #الخارجية الروسية #روسيا #المصالحة الفلسطينية

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