إغلاق مداخل الشيخ جراح

القدس المحتلة / سما /

اغلقت قوات الاحتلال، مساء اليوم الاربعاء، مداخل حي الشيخ جراح والشوارع القريبة منه، تزامنا مع دعوات لليمين المتطرف للتظاهر في الحي تضامنا مع المستوطنة التي أصيبت صباحا طعنا بالسكين.

وانتشرت قوات الاحتلال على مداخل الحي، ونصبت السواتر الحديدية، وفحصت بطاقة الصحافة للصحفيين المتواجدين، كما حررت هويات المتواجدين في خيمة الحي ومنعت التواجد لغير ساكنيه.

واطلقت دعوات مقدسية اليوم للتواجد في حي الشيخ جراح، لمنع اي اعتداء على السكان من قبل المستوطنين .

ومنذ ساعات صباح اليوم، اقتحمت قوات ومخابرات الاحتلال حي الشيخ جراح، بعد عملية طعن لمستوطنة، وادعت الشرطة قيام طالبة تدرس وتعيش في الحي بتنفيذها.

واقتحمت القوات المدرسة واعتقلت الفتاة وشقيقتها، وعلى الفور اعتقلت والدتهما واستدعت والدهما للتحقيق.