  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الصين تنجح بتشغيل قمر جديد لاستشعار الأرض عن بعد

الأربعاء 08 ديسمبر 2021 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصين تنجح بتشغيل قمر جديد لاستشعار الأرض عن بعد



بكين /سما/

أعلنت صحيفة Hainan Ribao أن الصين نجحت بتشغيل قمر صناعي لاستشعار الأرض عن بعد كانت قد أرسلته إلى الفضاء الشهر الماضي.

وجاء في مقال نشرته الصحيفة حول الموضوع "نجحت المحطات الأرضية في استقبال البيانات من قمر Gaofen-3-02 الصيني الذي أرسل إلى الفضاء في نوفمبر الفائت، في الـ 28 من نوفمبر تلقت المحطة الأرضية في مدينة سانيا جنوب الصين أولى الإشارات من هذا القمر، وبعدها تم استقبال البيانات من هذا القمر من محطات أرضية أخرى في البلاد مثل المحطة الموجودة في مدينة كاشغر شمال غرب الصين، كما أرسل هذا القمر إشاراته إلى محطة أرضية في شمال شرق بكين.

وكانت الصين قد أطلقت القمر المذكور في 23 نوفمبر الماضي، وأرسلته إلى مدارات الأرض بواسطة صاروخ محلي الصنع من نوع Long March 4C، أطلق من مركز جيوغوان لإطلاق الأقمار الصناعية الواقع في مقاطعة قانسو الصينية.

وأشارت وكالات إعلام صينية إلى أن قمر Gaofen-3-02 الجديد سيستخدم للأغراض المدنية وفي مجال مراقبة الكوارث الطبيعية ومراقبة البيئة، كما سيستعمل لمراقبة المحاصيل الزراعية على الأرض، وكقمر للأرصاد الجوية أيضا.

#الصين #قمر صناعي

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة : القاهرة رفضت زيارة وفد حماس للقاهرة مؤخراً وإلى دول عربية أخرى

صحيفة : حماس قررت إنهاء حالة الهدوء والذهاب فعلياً نحو التصعيد مع الاحتلال

"نيويورك بوست" تكشف عن "جيش" للموساد في إيران وأهم عملياته وآخرها

شاهد: تداول مقاطع فيديو لموكب أردوغان "المهيب" محاطا بالخيالة القطريين في الدوحة

من هو خالد العتيبي الذي اعتقلته فرنسا للاشتباه به في قتل جمال خاشقجي؟

هارتس : الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تتبنى خطًا شبه موحد بشأن قطاع غزة وهو كالتالي ..

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

thumb

غزة.. متابعة العمل الحكومي تتخذ عدة قرارات جديدة: اعتماد هيكليات وتكليفات للوزارات

الرئيس يطالب بعقد مؤتمر دولي للسلام.. ويحذر إسرائيل: ستكون لنا خياراتنا وإجراءاتنا في وقت قريب

مستشار الأمن القومي لـ"نتنياهو": إيران ليست دولة عتبة نووية وإلا لهاجمتها إسرائيل

صحيفة اسرائيلية: إذا هاجمنا إيران فإن الدولة العبرية ستكون خارج الخدمة

أبو حسنه : رواتب موظفي الاونروا في الشرق الاوسط اليوم في البنوك

الاتصالات الفلسطينية