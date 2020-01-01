غزة.. متابعة العمل الحكومي تتخذ عدة قرارات جديدة: اعتماد هيكليات وتكليفات للوزارات

غزة / سما /

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن لجنة المتابعة اعتمدت خلال جلستها الأسبوعية المنعقدة اليوم الأربعاء؛ الهیاکل التنظيمية لعدد من المؤسسات الحكومية، وصادقت على عدد من القرارات وتكليفات وظائف إشرافية في بعض الوزارات.

وبين المكتب في تصريح له، أنه تم إقرار تسوية وضع الشهداء في وزارة الداخلية والأمن الوطني وتوحید نسبة صرف المعاش الشهري الخاص بهم بنسبة 100% غير خاضعة لنسبة دفعة الراتب، أسوة بما هو معمول به لدى المدنیین.

وأشار إلى أنه تم تكليف وزارة المالیة بوضع آليات وتحديد الأولویات لصرف مستحقات الشهداء.

وقال إنه تم تكليف وزارة المالية بتسديد الالتزامات المالية المستحقة لصالح وزارة الصحة على (متلقي الشئون الاجتماعية، الأشخاص ذوي الإعاقة، المطلقات، الأرامل، المسنين، العوانس)، وذلك ما قبل العام 2020م، على أن يطبق نظام الإعفاءات المعمول به، والذي يعطي تخفيض يتراوح بين 50-70% لسداد الالتزامات المالية المستحقة على المواطنين لصالح وزارة الصحة.

وأكد أنه تم اعتماد مبلغ (2,500) شیکل دفعة شهرية لأطباء برنامج البورد دون خضوعها لنسبة الصرف المعمول بها في وزارة المالیة.

وأوضح أنه تم تکلیف وزارة المالیة بتخصيص مبلغ (30,000)دولار، وتوفير (50,000)لتر سولار، لسد احتیاجات لجنة إدارة ومواجهة الکوارث الطبيعية المحتملة خلال فصل الشتاء.

وذكر أنه تم اعتماد وثیقة الإطار الاستراتیجي للعمل الحکومي للأعوام 2022-2024م، متضمنة ثلاثة محاور عمل رئيسة؛ هي: "تعزيز قدرة المواطن في الصمود والعيش الكريم، التميز في الخدمة الحكومية والعمل بمقتضيات الحكم الرشيد، تحقيق التنمية المستدامة".

ولفت إلى أنه تم إقرار تمدید عقود عدد (80) باحث اجتماعي لصالح وزارة التنمیة الاجتماعیة لمدة (5) شهور.