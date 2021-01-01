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الصحة : لجنة متابعة العمل الحكومي تقر رفع مكافأة طلبة البورد الفلسطيني الى 2500 شيكل

الأربعاء 08 ديسمبر 2021 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : لجنة متابعة العمل الحكومي تقر رفع مكافأة طلبة البورد الفلسطيني الى 2500 شيكل



غزة / سما /

أكد وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش ان لجنة متابعة العمل الحكومي قررت في جلستها اليوم برئاسة ا.عصام الدعليس رفع مخصص الاطباء من منتسبي برامج  البورد الفلسطيني من 1500 شيكل الى 2500 شيكل مبيناً أن هذه الزيادة لا تخضع لنسبة الراتب لجميع التخصصات ، مشيراً الى النجاح الذي حققه برنامج البورد الفلسطيني في توفير الكوادر المؤهله القادرة على تقديم الخدمات الطبية في شتى التخصصات و رفع مستوى الأداء الطبي.

وأوضح د.أبو الريش ان الوزارة تعكف على وضع النظام المتكامل للتعليم الطبي المستمر و إعادة منح اجازة مزاولة المهنة بما يضمن تقديم خدمات آمنة .

#وزارة الصحة #يوسف أبو الريش #لجنة متابعة العمل الحكومي

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