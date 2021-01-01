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تغييرات على اجراءات السفر عبر معبر الكرامة

الأربعاء 08 ديسمبر 2021 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
تغييرات على اجراءات السفر عبر معبر الكرامة



رام الله / سما /

 أعلنت الادارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، وبناءً على المعلومات الواردة من الحكومة الاردنية، بأن على كافة الأخوة المواطنين المغادرين من خلال معبر الكرامة الى المملكة الأردنية الهاشمية، والمسافرين الى الدول الشقيقة والصديقة عبر مطار الملكة علياء الدولي اتباع الإجراءات التالية قبل المغادرة:-

. على كافة المغادرين باتجاه المملكة التسجيل على المنصة لعمل فحص PCR عند الوصول إلى الجانب الأردني.

يجب على جميع المواطنين ان يكونوا حاملين لشهادة التطعيم ابتداءً من الجرعة الأولى.

. يشترط على كافة المغادرين باتجاه اراضي الممكلة من عمر 5 سنوات فما فوق عمل فحص PCR بمدة لا تتجاوز 48 ساعة من موعد السفر.

على جميع الاخوة المواطنين الالتزام بارتداء الكمامة، واتباع إجراءات السلامة العامة حفاظا على أنفسهم والعاملين على المعابر.

سيتم اجراء فحوصات PCR على معبر الكرامة، لجميع المواطنين القادمين من الخارج دون استثناء.

#الادارة العامة للمعابر والحدود #معبر الكرامة #الاردن #فحص كورونا #فحص PCR #الفلسطينيين

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