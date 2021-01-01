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الرئيس يقلد نظيره التونسي القلادة الكبرى لدولة فلسطين

الأربعاء 08 ديسمبر 2021 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يقلد نظيره التونسي القلادة الكبرى لدولة فلسطين



تونس /سما/

قلد الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، القلادة الكبرى لدولة فلسطين.

وقلد الرئيس نظيره التونسي، القلادة الكبرى لدولة فلسطين، تقديراً لمواقفه الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، وتعزيزه لعلاقات الأخوة التونسية الفلسطينية، وتثميناً لمكانته على المستويات العربية والدولية، ولقيادته الحكيمة لتونس في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها.

يذكر أن الرئيس محمود عباس كان قد تسلم أعلى وسام تونسي من الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.

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